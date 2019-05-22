Аспирин поможет в лечении последствий инсульта

Люди, перенесшие инсульт, вызванный кровотечением в мозге, могут принимать обычные лекарства, не повышая риск повторения состояния. Это касается и аспирина, заключили ученые из Эдинбургского университета в Шотландии.
Ежедневные методы лечения, известные как антитромбоцитарные препараты, работают путем замедления или остановки свертывания крови. Их часто назначают пожилым людям, потому что они могут снизить риск сердечного приступа и инсульта, вызванного сгустком крови. Врачи считали, что лекарства, в том числе аспирин, повышали риск повторного кровоизлияния в мозг.
Ученые в ходе новой работы отслеживали результаты от 537 человек со всей Великобритании, которые перенесли кровоизлияние в мозг, когда принимали лекарства, чтобы остановить свертывание крови. Пациентам было случайным образом назначено либо начинать антиагрегантное лечение, либо избегать его до пяти лет.
Команда обнаружила, что у людей, принимавших антиагреганты, рецидив кровоизлияния в мозг был меньше, чем у тех, кто не принимал эти методы лечения. Это может указывать на то, что лечение снижает, а не увеличивает риск дальнейшего кровотечения в мозге, говорят ученые, но для подтверждения этого необходимы дальнейшие исследования.