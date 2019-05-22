Аспирин поможет в лечении последствий инсульта

Ежедневные методы лечения, известные как антитромбоцитарные препараты, работают путем замедления или остановки свертывания крови. Их часто назначают пожилым людям, потому что они могут снизить риск сердечного приступа и инсульта, вызванного сгустком крови. Врачи считали, что лекарства, в том числе аспирин, повышали риск повторного кровоизлияния в мозг.Ученые в ходе новой работы отслеживали результаты от 537 человек со всей Великобритании, которые перенесли кровоизлияние в мозг, когда принимали лекарства, чтобы остановить свертывание крови. Пациентам было случайным образом назначено либо начинать антиагрегантное лечение, либо избегать его до пяти лет.Команда обнаружила, что у людей, принимавших антиагреганты, рецидив кровоизлияния в мозг был меньше, чем у тех, кто не принимал эти методы лечения. Это может указывать на то, что лечение снижает, а не увеличивает риск дальнейшего кровотечения в мозге, говорят ученые, но для подтверждения этого необходимы дальнейшие исследования.

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Автор: Марина Вебер

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