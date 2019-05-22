В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
В Италии на территории одного из крупнейших туристических центров перевернулся автобус, в котором находились отдыхающие из России. Инцидент был зафиксирован в городе Сиена. Сообщается как о пострадавших, так и о погибших.
ДТП произошло около девяти часов утра на автодороге, которая связывает Сиену и Монтериджиони. Транспортное средство осуществляло движение на юг, в салоне в момент случившегося пребывали 60 туристов из РФ.
На данный момент уточняются все детали аварии. Пока известно, что автобус опрокинулся в кювет, в результате чего погиб один и пострадали десять человек. Автостраду временно закрыли, правоохранители начали выяснять все причины случившегося.