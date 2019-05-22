Российские ученые доказали существование “программы старения”
Ученые из России при поддержке коллег из США доказали существование генетической программы, управляющей процессом старения. Соответствующие эксперименты специалистами проводились на червях-нематодах.
При этом ученые считают, что в такую “программу старения” можно вмешаться посредством использования специальных лекарств. Кроме того, в ходе своей работы генетики предложили новый подход по поиску веществ, способных продлить продолжительность жизни. В течение последних лет ученые снова начали активно вести споры о том, что собой представляет процесс старения. В частности, некоторые полагают, что все дело в наборе генетических мутаций.
К примеру, удаление из организма нематод “престарелых” клеток продлевает жизнь “подопытных”, в целом улучшая процесс их жизнедеятельности. В ходе своей работы ее авторы также сумели выявить четыре ранее неизвестных препарата, способных “замедлять” программу старения, подобно тому, как это происходит с мутациями в генах долголетия, сообщает РИА Новости.