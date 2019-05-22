Сценарист «Игры престолов» Брайан Когман займется новой экранизацией «Властелина колец»
Сценарист фэнтезийного американского телесериала «Игра престолов» Брайан Когман займется новой экранизацией «Властелина колец». Кинодеятель уже подписал соответствующий договор с компанией Amazon.
Известно, что Брайан Когман будет работать в команде с Джей Ди Пейном и Патриком Маккейном, которые занимаются разработкой новой культовой экранизаций по роману писателя Джона Рональда Руэла Толкина еще с минувшего лета. Компания Amazon сообщения о новом кинопроекте пока не комментирует. Между тем источники зарубежных средств массовой информации сообщают, что предложение приступить к съемкам нового «Властелина колец» Брайан получил еще прошлой осенью.
О самом проекте подробностей почти нет, известно, что шоураннеры намерены представить зрителям новые сюжетные линии. Ожидается, что сюжет построят вокруг событий, происходящих во времена второй эпохи Средиземья. Премьерный показ фильма может состояться уже в 2020 году.