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Шоу-бизнес

Со счетов Элины Быстрицкой пропали 38 миллионов рублей

Со счетов известной российской актрисы Элины Быстрицкой пропала сумма в 38 миллионов рублей. Известно, что ее не стало 26 апреля нынешнего года. После кончины знаменитости сестра и помощница начали бороться за наследство.
Со счетов Элины Быстрицкой пропали 38 миллионов рублей

Громкий скандал обернулся возбуждением уголовного дела. Родственница Быстрицкой София Шегельман обвиняет ассистента ныне покойной знаменитости Ксению Рубцову в пропаже денег. Еще осенью минувшего года в правоохранительные органы Москвы поступило заявление по этому поводу. Оказывается, Рубцова имела доступ к банковским счетам Элины Быстрицкой, поскольку актриса очень доверяла своей помощнице.

Как заявили адвокаты концертного директора, Быстрицкая на протяжении жизни помогала своей сестре. В частности, она дала деньги на постройку дома в Литве, а также оплатила племяннику дорогостоящую операцию. Юрист подтвердил, что со счетов покойной знаменитости были переведены деньги. Окончательную точку в этом деле предстоит поставить суду.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:14


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