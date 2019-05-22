Со счетов Элины Быстрицкой пропали 38 миллионов рублей

Громкий скандал обернулся возбуждением уголовного дела. Родственница Быстрицкой София Шегельман обвиняет ассистента ныне покойной знаменитости Ксению Рубцову в пропаже денег. Еще осенью минувшего года в правоохранительные органы Москвы поступило заявление по этому поводу. Оказывается, Рубцова имела доступ к банковским счетам Элины Быстрицкой, поскольку актриса очень доверяла своей помощнице.Как заявили адвокаты концертного директора, Быстрицкая на протяжении жизни помогала своей сестре. В частности, она дала деньги на постройку дома в Литве, а также оплатила племяннику дорогостоящую операцию. Юрист подтвердил, что со счетов покойной знаменитости были переведены деньги. Окончательную точку в этом деле предстоит поставить суду.

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Автор: Валерия Орлова

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