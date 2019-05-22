Лидер украинских радикалов Олег Ляшко назвал Зеленского "узурпатором"
Украинский политик Олег Ляшко после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов сообщил, что его партия переходит в оппозицию. В свете последних событий депутат называет нового главу государства «узурпатором, уничтожившим Конституцию».
На октябрь текущего года в Украине были запланированы очередные выборы в парламент, однако из-за его роспуска указом Зеленского теперь эта дата переносится на 21 июля. К тому же президент предлагает внести изменения в «Закон о выборах», то есть понизить проходной барьер до 3% (сейчас 5%) и отменить мажоритарную систему, сообщает «РИА Новости».
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко комментируя предложения Зеленского говорит, возврат к старому порядку выборов является авантюрой, таким образом невозможно снизить коррумпированность власти и добиться её очищения. Исходя их этого, политик называет первые шаги нового президента попыткой единолично захватить бразды правления, что делает его «узурпатором» в глазах украинского народа.