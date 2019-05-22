Представлен безрамочный ASUS VL278H с монитором Eye Care
Компания ASUS презентовала новую модель в семействе мониторов Eye Care, которая получила название VL278H. Диагональ экрана составляет 27 дюймов.
Отмечается, что новинка подойдет, как для игр, для и для работы. Если говорить о разрешении, то оно составило 1920 на 1080 рх. Производитель для ASUS VL278H анонсировал охват цветового пространства, равный 72%. Частота обновления 75 Гц, время отклика 1 мс. Также новинка поддерживает уникальную технологию Adaptive-Sync/FreeSync.
Разработка получила безрамочный дизайн, создатели наградили ее встроенными динамиками, мощность которых составила 2 Вт. Если говорить о наборе интерфейсов, то он включает в себя разъем D-Sub и два HDMI-порта.
Имеется комплекс средств GamePlus, включающий в себя таймер, инструмент выравнивания изображения, счетчик кадров. Набор опций ASUS Eye Care сделает так, чтобы во время длительной работы за ПК менее уставали глаза. В частности, снижается интенсивность излучаемого света.