EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Технологии

Представлен безрамочный ASUS VL278H с монитором Eye Care

Компания ASUS презентовала новую модель в семействе мониторов Eye Care, которая получила название VL278H. Диагональ экрана составляет 27 дюймов.
Представлен безрамочный ASUS VL278H с монитором Eye Care

Отмечается, что новинка подойдет, как для игр, для и для работы. Если говорить о разрешении, то оно составило 1920 на 1080 рх. Производитель для ASUS VL278H анонсировал охват цветового пространства, равный 72%. Частота обновления 75 Гц, время отклика 1 мс. Также новинка поддерживает уникальную технологию Adaptive-Sync/FreeSync.

Разработка получила безрамочный дизайн, создатели наградили ее встроенными динамиками, мощность которых составила 2 Вт. Если говорить о наборе интерфейсов, то он включает в себя разъем D-Sub и два HDMI-порта.

Имеется комплекс средств GamePlus, включающий в себя таймер, инструмент выравнивания изображения, счетчик кадров. Набор опций ASUS Eye Care сделает так, чтобы во время длительной работы за ПК менее уставали глаза. В частности, снижается интенсивность излучаемого света.

Читайте также: Эксперты спрогнозировали тройное увеличение стоимости iPhone

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 15:09


Читайте также
Производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт
Смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29
Названы ключевые нововведения засекреченного iPhone 11
Журналисты назвали Топ-10 привычек пользователей, убивающих
Компания Xiaomi опустила цену смартфона Mi Mix 2S ниже 300
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ показали на видео
Ошибка в Steam привела к бесплатной раздаче нескольких
В AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны по соотношению
Названы стоимость и дата выхода консоли Sony PlayStation 5
Опубликован постер флагмана Honor Magic 3 без кнопок и
Компания Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi
Добавление комментария
Последние новости
22.05, 17:08 Лера Кудрявцева продолжает скрывать лицо девятимесячной
22.05, 17:05 В Израиле ученые сварили “пиво фараонов” на дрожжах из
22.05, 16:57 Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую
22.05, 16:47 Ольга Бузова скрывает проблемы с кожей под «тоннами»
22.05, 16:41 Ксения Бородина рассказала про ужасы зоопарка
22.05, 16:39 Озвучена дата внеочередных выборов в Верховную Раду
22.05, 16:39 Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив раскритиковала
22.05, 16:30 Анастасия Волочкова попала в ВИП-клуб после публикации
22.05, 16:23 Карди Би вынуждена отменить выступления из-за осложнений
22.05, 16:19 “Втянули в какие-то игры”: Алсу впервые
22.05, 16:15 Павел Прилучный и Агата Муцениеце по-разному видят
22.05, 16:08 Владимир Соловьев жестко пояснил Трюхану, что ждет ВСУ
22.05, 16:07 В Сети спорят, на кого похожа дочь Максима Галкина и
22.05, 16:05 В Минздраве назвали способы предотвращения меланомы
22.05, 15:56 Ирина Дубцова и Николай Басков записали необычное видео
22.05, 15:54 Полина Гагарина стала официальным амбассадором
22.05, 15:53 В Департаменте образования Москвы расскажут о проекте
22.05, 15:50 Супруга Дмитрия Диброва Полина опубликовала фото в
22.05, 15:49 Писатель Алексей Иванов сравнил промышленный Манчестер и
22.05, 15:40 Супруга Уилла Смита страдала зависимостью от порнографии