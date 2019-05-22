Яна Поплавская призналась, что потеряла дочь на седьмом месяце беременности
Отечественная актриса Яна Поплавская откровенно рассказала о том, как потеряла дочь во время пребывания на седьмом месяце беременности. После этого артистка тяжело переживала случившееся.
Откровение Яны Поплавской прозвучало в студии программы “Судьба человека”. Инцидент случился еще когда она состояла в браке с кинорежиссером Сергеем Гинзбургом. Актриса никому не рассказывала, что в тот период она находилась в положении и готовилась к родам, но дочери не суждено было родиться, поскольку беременность пришлось прервать. В больнице врачи сказали, что у малышки случилась внутриутробная остановка сердца. Перед этим Поплавской приснился сон, в котором она теряла своего ребенка.
После случившегося актриса долго не могла поверить, что дочь не родится, обвинив в этом Гинзбурга. Сам режиссер в тот период не поддержал возлюбленную, хотя Поплавская считает, что подобное пара должна переживать вместе. Именно в то время, допускает артистка, что-то в их отношениях “сломалось”. Врачи прогнозировали, что звезда больше не сможет родить, но спустя время у нее появился сын.