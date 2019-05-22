Ученые сообщили о связи между загрязнением воздуха и психическими заболеваниями у детей
Американские исследователи установили, что выхлопные газы способны изменить структуру детского мозга. Также постоянное воздействие загрязненного воздуха увеличивает шансы возникновения астмы, ожирения и заболеваний головного мозга.
Проведенный в Университете Цинциннати эксперимент практически подтвердил гипотезу о влиянии загрязненного воздуха на формирование детского организма. Несколько тестирований, основанных на нейровизуализации, показали изменение химического состава тканей мозга.
Сканирования мозга 14 детей дало возможность ученым установить, что объемы метаболита в растущем организме зависят от экологического состояния окружающей среды. В ходе исследований выяснилось, что количество вещества растет при воздействии выхлопных газов и других загрязнителей воздуха, что провоцирует развитие заболеваний головного мозга и болезни Альцгеймера, как сообщает "ПолитРоссия"
Загрязнение атмосферы несет угрозу для людей разных возрастов, но особенно это опасно для детского формирующегося организма. Синдром дефицита внимания, расстройства аутического спектра, гиперактивность и тревожность – это может быть следствием плохой экологической ситуации в месте проживания матери и ребенка.
В сильно загрязненных местах у детей развиваются легкие меньшего объема, чем у их сверстников при нормальных условиях. Это делает организм недостаточно сильным для борьбы с внешними факторами. В подтверждение этому факту Всемирной организации здравоохранения приводит статистику о 500 000 детей, которые умирают в возрасте до пяти лет по причине загрязненности воздуха.