Альбина Джанабаева рассекретила кличку домашнего питомца Валерия Меладзе

Певица Альбина Джанабаева рассекретила кличку домашнего питомца, которого совершенно случайно больше месяца назад купил Валерий Меладзе. Как оказалось, собаку назвали в честь известного модного бренда одежды.
Новый питомец появился в знаменитой семье в начале апреля. Валерий Меладзе обратил внимание на «маленькое чудо» в зоологическом магазине и не смог пройти мимо. Щенок породы Бивер Йорк понравился и членам семьи популярного исполнителя и его многочисленным поклонникам. Валерий Меладзе не признавался своим подписчикам, какое имя дал новому другу, его рассекретила супруга знаменитого артиста Альбина Джанабаева. Певица опубликовала новое видео, на котором пушистый бело-рыжий щенок стягивает с кроссовок хозяйки шнурки. Ролик звезда сопроводила хэштегом из которого следует, что щенка зовут Армани.
Многочисленные подписчики Альбины Джанабаевой пришли от публикации в восторг. Пользователи отмечают, щенок заметно подрос за то время, что живет в семье Валерия Меладзе, но выглядит по-прежнему смешным и игривым и наверняка не дает скучать своим знаменитым хозяевам.