В начале отношений принц Уильям обращался с Кейт Миддлтон, как со служанкой

В биографической работе журналист раскрыл ранее неизвестные подробности отношений принца Уильяма и герцогини Кембриджской. В частности, он ссылается на слова товарищей представителя королевской семьи, отмечающих, что долгое время родственник Елизаветы II был прохладен к Кейт Миддлтон, а когда они вместе появлялись на людях, мог делать вид, что не замечает ее, большую часть времени общаясь с другими людьми. Если же избранница пыталась подключиться к беседе, принц Уильям тут же прерывал спутницу и заставлял ее замолчать. Одновременно с этим наследник британского престола считал, что Миддлтон должна всюду за ним следовать.Публике известно, что в 2007-м, когда отношения герцогини Кембриджской и принца Уильяма длились уже 4 года, пара на несколько месяцев рассталась. Но в своей книге Мортон уверяет, что избранник бросал Миддлтон не раз. В тот период она переживала это в доме родителей, а родственник Елизаветы II тем временем развлекался в компании друзей, жалуясь, что в отношениях с возлюбленной ему не хватает свободы. Сама Миддлтон рассказывала в интервью, что хотя расставания с принцем Уильямом перенесла тяжело, считает этот случай удачным для их романа, поскольку она смогла многое переосмыслить и понять себя.

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Автор: Марина Вебер

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