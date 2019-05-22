Выборы в Казахстане – образец современной демократии
Выборы президента в Казахстане, которые назначены на 9 июня текущего года, являются важнейшим событием не только в политической жизни республики, но и в политике всего Центральноазиатского региона. Как отмечает «Версия», это первые президентские выбора за последние почти тридцать лет в истории страны.
Пожалуй, впервые в Центральноазиатской республике, транзит власти будет осуществлён подобным путём. Вопреки сложившимся стереотипам, передача власти не состоялась просто по наследству, как того ожидало большинство экспертов и политологов, а объявлено о проведении демократических президентских выборов. Да и сам факт, что лидер Среднеазиатского государства добровольно ушёл в отставку, является уже сенсацией.
О предстоящих выборах уже говорят, как о самых конкурентных в современной истории страны. Причём, кандидаты это не просто номинальные фигуры, которые выдвинулись для создания видимости выбора. Безусловно, лидером гонки является Касым-Жомарт Токаев, сменивший Назарбаева на посту главы государства, и придерживающийся того же курса что и Елбасы. Но это только свидетельствует о широкой поддержке этого курса, направленного на развитие интеграционных процессов между странами региона. В числе кандидатов есть и лидер оппозиции Амиржан Косанов, который на протяжении двадцати лет жестко критиковал политику официальных властей. Профсоюзы выдвинули мангельды Таспихова своим кандидатом. Лидер партии «Ак жол», Дания Еспаева, так же поборется за самую высокую должность в республике.
Нужно сказать, что участие женщины в политической жизни страны не является для Казахстана чем-то из ряда вон выходящим. В Казахстане женщина занимает пост председателя сената, министра образования и науки, вице-премьера, почти треть депутатов в стране женщины. Что лишний раз свидетельствует в пользу светскости и открытости государства Казахстан.
Открытость выборов подтверждает и тот факт, что в качестве кандидатов выступают политики с диаметрально противоположными позициями. Коммунисты, в лице Жамбыла Ахметбекова, обещают разобраться с олигархами, Амиржан Косанов сторонник усиления национального вопроса, а Касым-Жомарт Токаев, выступает за более тесные коммуникации власти с народом для выявления истинных потребностей граждан страны. По мнению политолога Султанбека Султангалиева, подобный плюрализм мнений и возможность эти мнения донести до избирателей, являются очень важной составляющей политической жизни страны. Каждый кандидат будет защищать свою позицию на дебатах, которые пройдут в прямом эфире на телевидении Казахстана. Стоит ли отмечать, что даже в Российской федерации не все кандидаты решались участвовать в такого рода прениях.
Власти страны пообещали сделать эти выборы самыми прозрачными в истории. Для соблюдения законности всех процедур, в Казахстан уже прибыли более тысяч наблюдателей более чем из десяти международных организаций. Также по приглашению правительства Казахстана на выборах будут работать представители из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Содружества Независимых Государств, чьи миссии уже прибыли в Нур-Султан.