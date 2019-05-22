В США показали работу лазерного перехватчика гиперзвуковых ракет
В США продемонстрировали особенности использования лазерного перехватчика гиперзвуковых ракет. Соответствующим постом в Twitter поделилась американская корпорация Raytheon.
В Сети появилось длящееся менее 30 секунд анимационное видео, посредством которого раскрывается принцип работы лазерной системы, чья особенности в способности перехватывать ракеты. В сообщении также указано, что на данном этапе такие установки в состоянии поражать БПЛА, но по мере развития их способности могут расшириться до остановки гиперзвуковых крылатых, а также баллистических ракет. Разработкой подобного вооружения, указали в Raytheon, могут заниматься Китай и Россия.
В мае также появились сведения о том, что США устроили испытания наземного прототипа лазерной установки. Последняя была ориентирована на оперативное уничтожение сразу нескольких ракет воздушного старта.