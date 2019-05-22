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Политика

В США показали работу лазерного перехватчика гиперзвуковых ракет

В США продемонстрировали особенности использования лазерного перехватчика гиперзвуковых ракет. Соответствующим постом в Twitter поделилась американская корпорация Raytheon.
В США показали работу лазерного перехватчика гиперзвуковых ракет

В Сети появилось длящееся менее 30 секунд анимационное видео, посредством которого раскрывается принцип работы лазерной системы, чья особенности в способности перехватывать ракеты. В сообщении также указано, что на данном этапе такие установки в состоянии поражать БПЛА, но по мере развития их способности могут расшириться до остановки гиперзвуковых крылатых, а также баллистических ракет. Разработкой подобного вооружения, указали в Raytheon, могут заниматься Китай и Россия.

В мае также появились сведения о том, что США устроили испытания наземного прототипа лазерной установки. Последняя была ориентирована на оперативное уничтожение сразу нескольких ракет воздушного старта.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:28


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