Документальный детектив о Григории Распутине снимут в России к 150-летию со дня его рождения
К 150-летнему юбилею со дня рождения одного из самых загадочных исторических персонажей России Григория Распутина снимут документальный детектив. Фильм получил название «Последняя тайна Распутина».
Съемки новой детективной киноистории запланировал знаменитый российский писатель, драматург, сценарист и художественный критик Олег Шишкин. По словам режиссера, даже спустя 150 лет со дня рождения Григория Распутина, обстоятельства его смерти до сих пор покрыты тайной. На поиски дела, которое касается убийства крестьянина, ставшего известным благодаря тому, что он был приближенной к семье российского императора Николая II особой, ушло целых два десятилетия. Разыскать документы удалось в архиве Министерства юстиции Российской империи. По словам автора задумки, история об этом человеке весьма кинематографична. Шишкин намерен сделать документальный детектив в чистом виде с инсценировками и следственными экспериментами.
Фильм расскажет об истинных причинах расправы над Распутиным, киноисторию планируется сделать такой, что после нее не должно возникнуть никаких, за исключением этических, вопросов. Распутин, по словам Шишкина, фигура противоречивая, однако именно поэтому с ней так интересно работать.