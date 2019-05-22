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Культура

Писатель Алексей Иванов сравнил промышленный Манчестер и Челябинск

Отечественный писатель и сценарист Алексей Иванов в недавнем интервью для YouTube-канала «вДудь» рассказал о своём впечатлении от английского города Манчестер. Он сравнивает его с промышленным Челябинском, при этом замечая огромную разницу в инфраструктуре и экологии, говоря, что в проблемах российского города виноваты сами жители и их отношение к окружающему миру.
Писатель Алексей Иванов сравнил промышленный Манчестер и Челябинск

Встреча ведущего канала «вДудь» и российского писателя Алексея Иванова прошла в Манчестере, расположенном на северо-западе Англии. Промышленность там начала развиваться более двух столетий назад, создавались текстильные предприятия, каналы, по которым доставляли грузы, строились различные объекты инфраструктуры. Сейчас Манчестер, по мнению Иванова, похож на «промышленную Венецию», при этом всё выглядит современно и гармонично. Город представляет собой пример того, как всё должно выглядеть, что сравнивает писатель с российским Челябинском, замечая неустроенность и загрязнённость последнего.

Автор книг «Пищеблок» и «Географ глобус пропил» говорит, между двумя по сути одинаковыми городами множество различий, как и в целом между странами. Он винит в происходящем россиян, имеющих богатейшее культурное наследие и при этом не сумевших им правильно распорядиться. Жители РФ не ценят того, что имеют и не стремятся к развитию, пытаясь перестроиться и соответствовать времени.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 15:49


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