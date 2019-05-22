EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Супруга Уилла Смита страдала зависимостью от порнографии

Американская актриса Джада Пинкетт-Смит открыто заявила, что страдала нездоровой зависимостью от порнографии. Откровения супруги Уилла Смита прозвучали в эфире передачи Red Table Talk.
Супруга Уилла Смита страдала зависимостью от порнографии

Как призналась Джада Пинкетт-Смит, интерес к порно в ней проснулся в тот период, когда она пыталась воздерживаться от сексуальных контактов. В тот отрезок времени ей казалось, что посредством эротических материалов можно заполнить возникшую внутри пустоту, однако в итоге оказалось, что это далеко от истины. Супруга Уилла Смита выразила мнение, что из-за порнографии у людей формируется искаженное представление о том, какой должна быть интимная жизнь, что в большей мере затрагивает мужчин.

Обманчивость порно в том, что актеры там никогда не устают, а еще редко звучит слово нет, что влечет за собой появление нереалистичных ожиданий. Плюс порно Пинкетт-Смит видит в том, что благодаря просмотру таких материалов женщина может лучше разобраться в собственных предпочтениях.

Читайте также: В начале отношений принц Уильям обращался с Кейт Миддлтон, как со служанкой

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:40


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
“Нелепая показуха”: Стас Садальский прокомментировал
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Добавление комментария
Последние новости
22.05, 17:08 Лера Кудрявцева продолжает скрывать лицо девятимесячной
22.05, 17:05 В Израиле ученые сварили “пиво фараонов” на дрожжах из
22.05, 16:57 Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую
22.05, 16:47 Ольга Бузова скрывает проблемы с кожей под «тоннами»
22.05, 16:41 Ксения Бородина рассказала про ужасы зоопарка
22.05, 16:39 Озвучена дата внеочередных выборов в Верховную Раду
22.05, 16:39 Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив раскритиковала
22.05, 16:30 Анастасия Волочкова попала в ВИП-клуб после публикации
22.05, 16:23 Карди Би вынуждена отменить выступления из-за осложнений
22.05, 16:19 “Втянули в какие-то игры”: Алсу впервые
22.05, 16:15 Павел Прилучный и Агата Муцениеце по-разному видят
22.05, 16:08 Владимир Соловьев жестко пояснил Трюхану, что ждет ВСУ
22.05, 16:07 В Сети спорят, на кого похожа дочь Максима Галкина и
22.05, 16:05 В Минздраве назвали способы предотвращения меланомы
22.05, 15:56 Ирина Дубцова и Николай Басков записали необычное видео
22.05, 15:54 Полина Гагарина стала официальным амбассадором
22.05, 15:53 В Департаменте образования Москвы расскажут о проекте
22.05, 15:50 Супруга Дмитрия Диброва Полина опубликовала фото в
22.05, 15:49 Писатель Алексей Иванов сравнил промышленный Манчестер и
22.05, 15:40 Супруга Уилла Смита страдала зависимостью от порнографии