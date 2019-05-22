Супруга Уилла Смита страдала зависимостью от порнографии
Американская актриса Джада Пинкетт-Смит открыто заявила, что страдала нездоровой зависимостью от порнографии. Откровения супруги Уилла Смита прозвучали в эфире передачи Red Table Talk.
Как призналась Джада Пинкетт-Смит, интерес к порно в ней проснулся в тот период, когда она пыталась воздерживаться от сексуальных контактов. В тот отрезок времени ей казалось, что посредством эротических материалов можно заполнить возникшую внутри пустоту, однако в итоге оказалось, что это далеко от истины. Супруга Уилла Смита выразила мнение, что из-за порнографии у людей формируется искаженное представление о том, какой должна быть интимная жизнь, что в большей мере затрагивает мужчин.
Обманчивость порно в том, что актеры там никогда не устают, а еще редко звучит слово нет, что влечет за собой появление нереалистичных ожиданий. Плюс порно Пинкетт-Смит видит в том, что благодаря просмотру таких материалов женщина может лучше разобраться в собственных предпочтениях.