Ирина Дубцова и Николай Басков записали необычное видео
Звезды эстрады случайно встретились в аэропорту после возвращения с отдыха. Николай Басков и Ирина Дубцова решили не упускать такую возможность и записали видео для своих фанатов.
В последнее время Мальдивы стали популярным местом отдыха для российских селебритиз. Поэтому встреча двух отечественных исполнителей Николая Баскова и Ирины Дубцовой в аэропорту не стала большой неожиданностью, а только вызвала некоторые подозрения у поклонников артистов.
Сами же певцы были рады видеть друг друга и записали короткое видео для Instagram, в котором шутят о своем отдыхе. В забавном утреннем ролике Дубцова делает вид, что собирается раскрыть какую-то тайну, которая имела место на Мальдивах, а вошедший в роль Николай Баскове не позволяет ей этого сделать, целуя певицу и закрывая ей рот своей рукой.
Коллеги по сцене добавили к видео ускоренное воспроизведения звука и пост получился смешным и позитивным, что обеспечило 74 тысячи просмотров и большое количество комментариев. Подписчики поблагодарили артистов за подаренное им хорошее настроение в начале трудового дня.