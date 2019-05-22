В Минздраве назвали способы предотвращения меланомы
Представители отечественного Минздрава дали рекомендации относительно того, как предотвратить развитие меланомы. Свое мнение по этому поводу озвучил специалист Андрей Поляков.
Как пояснил эксперт, основным фактором, провоцирующим меланому, выступает УФ-излучение. В летний период активность солнца оказывает негативное воздействие на кожу, поэтому важно заранее позаботиться о защите от вредоносных лучей. Также врач советует в жаркие дни выходить на улицу или до 11:00 утра, или уже после 16:00. Лучше всего выбирать хлопковую или льняную одежду светлых цветов, закрывающую ноги и руки, также не следует пренебрегать головными уборами, чтобы предотвратить попадание на кожу УФ-излучения.
Еще одним фактором риска выступает генетическая предрасположенность к меланоме, а заболеть можно в любом возрасте, поскольку эта форма рака затрагивает даже детей. Выше шанс на развитие опухоли у тех, кто в детстве перенес солнечные ожоги. Для своевременной диагностики рекомендовано обращать внимание на подозрительные родинки, что касается не только новых, но и тех, что изменили форму или цвет.