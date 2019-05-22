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Здоровье

В Минздраве назвали способы предотвращения меланомы

Представители отечественного Минздрава дали рекомендации относительно того, как предотвратить развитие меланомы. Свое мнение по этому поводу озвучил специалист Андрей Поляков.
В Минздраве назвали способы предотвращения меланомы

Как пояснил эксперт, основным фактором, провоцирующим меланому, выступает УФ-излучение. В летний период активность солнца оказывает негативное воздействие на кожу, поэтому важно заранее позаботиться о защите от вредоносных лучей. Также врач советует в жаркие дни выходить на улицу или до 11:00 утра, или уже после 16:00. Лучше всего выбирать хлопковую или льняную одежду светлых цветов, закрывающую ноги и руки, также не следует пренебрегать головными уборами, чтобы предотвратить попадание на кожу УФ-излучения.

Еще одним фактором риска выступает генетическая предрасположенность к меланоме, а заболеть можно в любом возрасте, поскольку эта форма рака затрагивает даже детей. Выше шанс на развитие опухоли у тех, кто в детстве перенес солнечные ожоги. Для своевременной диагностики рекомендовано обращать внимание на подозрительные родинки, что касается не только новых, но и тех, что изменили форму или цвет.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 16:05


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