В Минздраве назвали способы предотвращения меланомы

Как пояснил эксперт, основным фактором, провоцирующим меланому, выступает УФ-излучение. В летний период активность солнца оказывает негативное воздействие на кожу, поэтому важно заранее позаботиться о защите от вредоносных лучей. Также врач советует в жаркие дни выходить на улицу или до 11:00 утра, или уже после 16:00. Лучше всего выбирать хлопковую или льняную одежду светлых цветов, закрывающую ноги и руки, также не следует пренебрегать головными уборами, чтобы предотвратить попадание на кожу УФ-излучения.Еще одним фактором риска выступает генетическая предрасположенность к меланоме, а заболеть можно в любом возрасте, поскольку эта форма рака затрагивает даже детей. Выше шанс на развитие опухоли у тех, кто в детстве перенес солнечные ожоги. Для своевременной диагностики рекомендовано обращать внимание на подозрительные родинки, что касается не только новых, но и тех, что изменили форму или цвет.

Читайте также: Ученые сообщили о связи между загрязнением воздуха и психическими заболеваниями у детей

Автор: Марина Вебер

Добавление комментария

o