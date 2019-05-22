Грязную тарелку лидера группы Nirvana Курта Кобейна купили на аукционе за 22 400 долларов
На аукционе в Калифорнии за 22 400 долларов ушла с молотка грязная тарелка лидера американской рок-группы Nirvana Курта Кобейна. Кто стал обладателем необычного лота, неизвестно.
Информация об оригинальном предложении появилась на страницах зарубежных СМИ. Известно, что речь идет об одноразовой белой тарелке, испачканной пиццей. На ней черным маркером написан сет-лист композиций, прозвучавших в исполнении Nirvana на концерте в Вашингтоне 23 апреля 1990 года. Необычный лот был предложен на аукционе в американском штате Калифорния. Как оказалось, грязную тарелку после поедания пиццы Куртом Кобейном забрал с концерта Джонни Риггс из группы THUD. Он более двух десятилетий хранил ее у себя, после чего выставил на торги и заработал 22 400 долларов. Кто стал счастливым обладателем раритетной посуды знаменитого гитариста, не сообщается.
Курт Кобейн скончался весной 1994 года. Знаменитого артиста нашли мертвым в его собственном доме в Сиэтле. Тело музыканта обнаружил специалист по установке систем безопасности.