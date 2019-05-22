Павел Прилучный и Агата Муцениеце по-разному видят причину семейных ссор
Отечественные актёры Павел Прилучный и Агата Муцениеце, запомнившиеся многим зрителям по совместной работе в сериале «Закрытая школа», поучаствовали в викторине, дав ответы на заданные вопросы. Супруги не сошлись во мнении только по поводу причины семейных ссор – на этот счёт у каждого своё видение.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце женаты уже около восьми лет, вместе воспитывают двух совместных детей – сына Тимофея и дочь Мию. Время от времени в прессе появляется информация об их ссорах, но чаще всего супруги называют её «беспочвенной и смешной». Недавно они оба принимали участие в викторине, правильно ответив на вопросы касательно любимых занятий и предпочтений друг друга. Так, Прилучный назвал фиолетовый любимым цветом супруги, а лучшим занятием для неё оказался сон. Муцениеце правильно угадала кулинарное предпочтение супруга, сказав, что после пельменей у него даже становится лучше настроение.
Единственное, в чём актёры так и не достигли консенсуса – причина ссор в семье. Павел Прилучный считает, они возникают в результате недопонимания, а Муцениеце говорит, что их провоцирует ревность.