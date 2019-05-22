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Шоу-бизнес

Карди Би вынуждена отменить выступления из-за осложнений после пластических операций

Проблемы со здоровьем в результате перенесенных хирургических операций стали причиной для отмены концерта Карди Би в Эль-Пасо. Под вопросом остаются еще несколько выступлений, запланированных на май 2019 года.

Карди Би вынуждена отменить выступления из-за осложнений после пластических операций

Некоторое время назад хип-хоп исполнительница воспользовалась услугами пластических хирургов. Карди Би решила прибегнуть к таким методам, чтобы восстановить фигуру после рождения дочки. Операция по увеличению груди и липосакция прошли удачно, но организм певицы все еще нуждался в периоде реабилитации.

Карди Би не послушала советы врачей и пренебрегла необходимым периодом для восстановления. Именно это послужило причиной отмены вчерашнего выступления в Эль-Пасо, штат Техас. Также хип-хоп артистка отменила предстоящее появление в качестве ведущей на фестивале 92Q Spring Bling в Балтиморе и перенесла ранее запланированные шоу в Сиракузах и Саратога-Спрингс.

Игнорирование предписания врачей привело к появлению воспалительного процесса, который стал причиной вынужденного отпуска певицы на следующие несколько недель и стал причиной отмены концертов.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 16:23


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