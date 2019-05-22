Анастасия Волочкова попала в ВИП-клуб после публикации откровенных мемуаров
Анастасия Волочкова стала участницей авторского ВИП-клуба. Знаменитая танцовщица, благодаря публикации откровенных мемуаров, побывала на первом заседании почетного собрания.
Об очередном достижении Анастасия Волочкова сообщила подписчикам своего Instagram-аккаунта. Знаменитость сообщила, что дописала свою вторую книгу, которая выходит на днях. Для нее стало большой честью быть приглашенной в ВИП-клуб. Книга, получившая название «Плата за успех», позволила Анастасии Волочковой приобщиться к невероятному путешествию на корабле, организованному крупнейшим издательским домом России АСТ. Танцовщица поблагодарила организаторов мероприятия и гостей клуба, отметив, что все они - прекрасные люди.
Компанию Волчковой составил давний приятель балерины Александр Невский, дружба с которым продолжается уже около 10 лет. На собрании ВИП-клуба появились также знаменитый российский диктор Анна Шатилова, генеральный директор АСТ Евгения Журавлева и другие знаменитости.