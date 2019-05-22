Супруга Дмитрия Диброва Полина опубликовала фото в откровенном купальнике
Супруга российского шоумена, журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва на странице в Instagram опубликовала фото в откровенном купальнике, сделанное в бассейне. Полина Диброва призналась, что скучает по морю и не может дождаться начала пляжного сезона.
Супруга Дмитрия Диброва на новом фото запечатлена в откровенном купальнике, обнажающем большую часть груди, с влажными волосами, крупными аксессуарами на запястье и длинными серьгами в ушах. Опубликованный кадр, по мнению многочисленных фолловеров, получился «откровенным» и «эротичным». Они оценили «выдающиеся» формы Полины Дибровой, интересный купальник и женственную фигуру.
В подписи к новой публикации супруга телеведущего написала, что с нетерпением ждёт лета и солнца – времени, когда можно позагорать на пляже и вдоволь накупаться в море. Большинство подписчиков положительно отзываются о модели и её новом фото. Некоторые же считают, возможно, Диброва и обладает естественной красотой, но при этом «не брезгует» пользоваться фотошопом для корректировки внешности.