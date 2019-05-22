Ольга Бузова скрывает проблемы с кожей под «тоннами» косметики
Ольга Бузова пытается скрыть серьезные проблемы с кожей под «тоннами» косметики. К такому выводу поклонники пришли после выхода на экраны очередной серии шоу «Дом-2», ведущей которого является знаменитость.
Бурное обсуждение состояния кожи Ольги Бузовой началось после того, как лицо теледивы было показано крупным планом во время беседы тет-а-тет с Алексеем Кудряшовым в эфире «Дома-2». Пользователи обратили внимание, что скрыть становящиеся все более заметными знаменитой ведущей не позволяет даже массивный слой тонального крема и других косметических средств. Хейтеры активно публикуют скриншоты из недавнего эфира, заявляя, что теперь никто не посмеет назвать Ольгу Бузову красоткой. В свою очередь фанаты певицы пишут, что их любимице просто не удалось хорошо отдохнуть перед съемками после тренировки, и поэтому она выглядела несколько уставшей. При этом пользователи отмечают, что проблемы с кожей могли появиться у теледивы и по причине того, что в силу профессии ей приходится ежедневно пользоваться большим количеством грима.
К слову, Ольга Бузова иногда публикует свои фотографии, на которых позирует без макияжа, однако снимков с таким лицом в ее профиле не было никогда.