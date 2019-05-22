Полина Гагарина стала официальным амбассадором ювелирного бренда SOKOLOV

Полина Гагарина – счастливая супруга и мать, востребованная исполнительница, а с недавних пор ещё и амбассадор известного ювелирного бренда. Она поделилась радостной новостью в соцсети, отметив, что счастлива сотрудничать с людьми, создающими красивые, стильные и качественные украшения. Певица с нетерпением ожидает, когда сможет представить подписчикам новую коллекцию, созданную совместно с профессионалами бренда SOKOLOV, считая, что она получится потрясающей и достойной внимания ценителей прекрасного.За короткое время публикацию Полины Гагариной оценило более 5 тысяч фолловеров. Многие поздравили певицу с очередным достижением, отметив, что она всегда и во всём добивается успеха, поэтому и с ювелирами сотрудничество будет удачным.

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Автор: Шевцова Наталья

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