Полина Гагарина стала официальным амбассадором ювелирного бренда SOKOLOV
Популярная отечественная исполнительница Полина Гагарина на странице в Instagram поделилась с поклонниками новостью – она стала официальным амбассадором ювелирного бренда SOKOLOV. Певица пообещала вскоре презентовать совместную коллекцию созданных украшений.
Полина Гагарина – счастливая супруга и мать, востребованная исполнительница, а с недавних пор ещё и амбассадор известного ювелирного бренда. Она поделилась радостной новостью в соцсети, отметив, что счастлива сотрудничать с людьми, создающими красивые, стильные и качественные украшения. Певица с нетерпением ожидает, когда сможет представить подписчикам новую коллекцию, созданную совместно с профессионалами бренда SOKOLOV, считая, что она получится потрясающей и достойной внимания ценителей прекрасного.
За короткое время публикацию Полины Гагариной оценило более 5 тысяч фолловеров. Многие поздравили певицу с очередным достижением, отметив, что она всегда и во всём добивается успеха, поэтому и с ювелирами сотрудничество будет удачным.