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Общество

В Департаменте образования Москвы расскажут о проекте #директорВпоход

Возродить традицию школьных походов решила «Лаборатория путешествий».
В Департаменте образования Москвы расскажут о проекте #директорВпоход

Более того – заодно проверить умение директоров столичных школ сплотить, объединить и возглавить коллектив, который сможет преодолеть вся трудности путешествия. Пресс-конференция, на которой поведут итоги весеннего этапа проекта #директорВпоход, состоится 23 мая в 15.30 в Департаменте образования и науки Москвы. Матвей Шпаро, руководитель «Лаборатории путешествий», расскажет, как проходило мероприятие в этом году, кто рискнул повести школьников в трудное путешествие. О том, как ребята преодолели тяготы «дикой жизни», как проявили себя руководители школ, по каким местам приходилось идти ребятам и какие открытия совершить – обо всем этом расскажут на пресс-конференции. В ней также примут участие директора школ, ученики. Руководитель ведомства Исаак Калина после конференции ответит на вопросы представителей СМИ, которые смогут затронуть любые проблемы в сфере столичного образования и получить развернутые ответы. Подробности – на официальном сайте мэра Москвы.

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Автор: Роман
Сегодня, 15:53


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