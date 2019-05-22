В Департаменте образования Москвы расскажут о проекте #директорВпоход
Возродить традицию школьных походов решила «Лаборатория путешествий».
Более того – заодно проверить умение директоров столичных школ сплотить, объединить и возглавить коллектив, который сможет преодолеть вся трудности путешествия. Пресс-конференция, на которой поведут итоги весеннего этапа проекта #директорВпоход, состоится 23 мая в 15.30 в Департаменте образования и науки Москвы. Матвей Шпаро, руководитель «Лаборатории путешествий», расскажет, как проходило мероприятие в этом году, кто рискнул повести школьников в трудное путешествие. О том, как ребята преодолели тяготы «дикой жизни», как проявили себя руководители школ, по каким местам приходилось идти ребятам и какие открытия совершить – обо всем этом расскажут на пресс-конференции. В ней также примут участие директора школ, ученики. Руководитель ведомства Исаак Калина после конференции ответит на вопросы представителей СМИ, которые смогут затронуть любые проблемы в сфере столичного образования и получить развернутые ответы. Подробности – на официальном сайте мэра Москвы.