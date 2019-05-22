Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу в Венеции
Супруги Леонид Агутин и Анжелика Варум счастливы вместе уже более 20 лет. Чтобы отметить это событие, а также предстоящее 50-летие певицы, пара отправилась в Венецию.
Анжелика Варум и Леонид Агутин решили повторить поездку в Италию, которую они совершили 20 лет назад с целью узаконить свои отношения. К тому моменту одна из самых известных пар шоу-бизнеса уже была вместе около четырех лет.
На своей странице в Instagram возлюбленные поделились с подписчиками свадебной фотографией и получили множество поздравлений с фарфоровой свадьбой.
Кроме воссоздания свадебного путешествия, путешествие в Венецию стало первым этапом празднования 50-летия артистки. Накануне 26 мая Мария (настоящее имя певицы) поделилась секретами своего брака с читателями журнала «Караван Историй».
Анжелика Варум рассказала о самых серьезных кризисах своей семейной жизни и их преодолении. Звезда эстрады придерживается мнения, что ретушировать супружескую жизнь – это ошибочный путь, ведь во всех отношениях бывает «период активных боевых действий» и это нормально. 22 года совместной жизни с Леонидом Агутиным научили исполнительницу смотреть на мир философски. Поэтому Варум сравнивает брак с американскими горками, такими непредсказуемыми, но все же увлекательными.