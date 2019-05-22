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Политика

Владимир Соловьев жестко пояснил Трюхану, что ждет ВСУ при попытке взять Донбасс

Владимир Соловьев жестко пояснил украинскому дипломату Вадиму Трюхану, что ждет ВСУ при попытке взять Донбасс за несколько дней. Ведущий отметил, что в случае полномасштабного наступления украинские войска ожидает печальная участь.
Владимир Соловьев жестко пояснил Трюхану, что ждет ВСУ при попытке взять Донбасс

Вадим Трюхан заявил в эфире авторского шоу Владимира Соловьева, что Украине следует воспользоваться шансом для возвращения Донбасса, это позволит наладить там цивилизованную жизнь. Также украинский политик подчеркнул, он надеется, что это произойдет очень скоро. Ведущий ответил, что Донбасс и правда может вернуться в Украину, но наладить там пророссийскую жизнь. При этом Соловьев заявил, первое, что произойдет, когда войска ЛНР и ДНР войдут в Киев, они поинтересуются, кто им смертью грозил. Трюхан вспомнил слова бывшего командующего силами ВСУ Сергея Наева, который обещал вернуть Донбасс в случае начала военной операции всего за день, главное, чтобы там не было других войск.

Соловьев заявил, что войска Украины в случае развития подобного сценария ждет крайне незавидная участь, поскольку они тут же получат ответ от скромного донецкого народа, который уже демонстрировал свое преимущество, в том числе во время операции в Иловайске. Трюхан сказал, что народа Донбасса нет, на что Соловьев отметил, что жители этого региона считают иначе, а украинский политик ничего не понимает про Донбасс, который всегда бил и будет бить «бандеровских недобитков».

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 16:08


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