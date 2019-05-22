В Сети спорят, на кого похожа дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Миллионы фанатов с большим интересом наблюдают за жизнью и творчеством Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Новый всплеск обсуждений был посвящен схожести между очаровательной малышкой Лизой Галкиной и ее звездным родителем.
Максим Галкин и его супруга поддерживают тесную связь с поклонниками, регулярно выкладывая в Instagram семейные фото и видео. Но фанаты и сами не отстают, продолжая активно обсуждать ту или иную тему, посвященную знаменитому семейству. Очень часто в центре внимания оказываются 5-летние близнецы Лиза и Гарри Галкины, популярность которых зачастую просто зашкаливает.
Сравнивая черты лица Лизы и Максима Галкиных многие разошлись во мнениях, на кого из родителей маленькая блондинка похожа больше.
«Больше на Аллу. Ваши губки)))», «Копия папина!», «Лизунчик на папу похож становится, губы его», «Вылитая мама!», - спорят пользователи.