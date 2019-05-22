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Политика

Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив раскритиковала назначение Владимира Зеленского

Звезда «Реальных пацанов» актриса Марина Федункив раскритиковала назначение Владимира Зеленского на должность заместителя главы СБУ Ивана Баканова из студии «Квартал 95». Знаменитая артистка посчитала решение нового президента Украины смешным.
Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив раскритиковала назначение Владимира Зеленского

По словам Марины Федункив, это действительно смешно. Она согласна с тем, что в свою команду следует брать людей, которым доверяешь, однако и профессионализм должен быть не на последнем месте. Другими словами, хороший человек - не может быть профессией. Как следует из указа президента, опубликованного на официальном сайте главы государства, Иван Баканов назначен начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Центральном управлении Службы безопасности Украины. Как известно, ранее Баканов возглавлял студию «Квартал 95», основателем которой является Владимир Зеленский. На период избирательной кампании он возглавил штаб будущего президента. Также он является главой партии «Слуга народа».

Марина Федункив после победы Зеленского на выборах поздравила его одной из первых. Звезда опубликовала совместную фотографию с победителем избирательной гонки, сделанную много лет, подписав снимок словами: «А ведь когда-то начинали одинаково».

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 16:39


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