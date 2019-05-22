Учёные выяснили, как в процессе эволюции плавники превратились в конечности

Учёных давно интересовал вопрос трансформации плавников живших в воде доисторических животных в конечности. Если с логичностью и обоснованностью данного процесса специалисты смогли разобраться, то само по себе поэтапное превращение до конца изучено не было. Около четырёх лет назад был разработан метод анализа, получивший название AnNA, и именно с его помощью американские учёные смогли изучить имеющиеся останки ранее существовавших наземных животных, сравнивая изменения на разных этапах эволюции.В результате анализа удалось выяснить, плавники трансформировались в конечности за счёт сращивания находящихся рядом костей и изменения структур органа. В итоге этот процесс привёл к образованию чётких частей с сегментами. Учёные узнали, что каждый вид эволюционировал по-своему. К примеру, у человека образовалась кисть с противодействующим большим пальцем. В дальнейшем специалисты займутся изучением общих изменений в скелете и мышцах в процессе выхода животных из воды и освоения суши.

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Автор: Шевцова Наталья

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