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Шоу-бизнес

“Втянули в какие-то игры”: Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу “Голос. Дети”

Отечественная певица Алсу впервые высказалась по поводу победы своей дочери в рамках шоу “Голос. Дети”. До этого артистка избегала комментариев относительно сложившейся ситуации.
“Втянули в какие-то игры”: Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу “Голос. Дети”

После финала детского “Голоса” и новости о победе Микеллы Абрамовой как сама девочка, так и ее мать отказывались выходить на связь с прессой. Теперь же в эфире станции “Серебряный дождь” прозвучали первые комментарии от Алсу о факте накрутки голосов зрителей в поддержку ее дочери. По мнению артистки, ее дочь, а также других участников музыкального проекта “втянули в какие-то игры”. В то же время певица надеется, что вскоре скандал разрешится и все завершится “хорошо”.

Говоря об участии Микеллы Абрамовой в спецвыпуске “Голоса. Дети”, Алсу отметила, что решение о приходе на шоу ее наследница принимала без давления со стороны, поэтому и сейчас выбор будет за ней. Более подробно оценить инцидент звезда намеревается 1 июня. В эту дату отмечается День защиты детей, что может иметь связь с критикой дочери певицы после победы на проекте.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 16:19


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