В Израиле ученые сварили “пиво фараонов” на дрожжах из древних кувшинов
Группе ученых в Израиле удалось сварить “пиво фараонов”, для чего использовались дрожжи, взятые из древних кувшинов. Работа проводилась при участии сотрудников археологического Управления древностей.
В ходе своей работы ученые сперва собрали остатки дрожжей, которые удалось найти в микропорах осколков глиняных кувшинов, применявшихся в древности для хранения пива и меда. Такие сосуды использовались в период правления фараона Нармера, пребывавшего у власти в 3000 году до н.э. Также применялись кувшины времен Хазаеля и Нехемии, живших соответственно в 800 и 400 гг до н.э. Получив достаточно дрожжей, археологи приготовили пиво крепостью 6%, а также 14-градусный мед, притом в процессе привлекались профессиональные пивовары.
Ученых поразило то, что колониям дрожжей удавалось выживать тысячи лет. Полученное “пиво фараонов” оказалось не только пригодным к употреблению, но и приятным на вкус, позволяя узнать о предпочтениях древних египтян, а также филистимлян.