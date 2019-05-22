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Наука

В Израиле ученые сварили “пиво фараонов” на дрожжах из древних кувшинов

Группе ученых в Израиле удалось сварить “пиво фараонов”, для чего использовались дрожжи, взятые из древних кувшинов. Работа проводилась при участии сотрудников археологического Управления древностей.
В Израиле ученые сварили “пиво фараонов” на дрожжах из древних кувшинов

В ходе своей работы ученые сперва собрали остатки дрожжей, которые удалось найти в микропорах осколков глиняных кувшинов, применявшихся в древности для хранения пива и меда. Такие сосуды использовались в период правления фараона Нармера, пребывавшего у власти в 3000 году до н.э. Также применялись кувшины времен Хазаеля и Нехемии, живших соответственно в 800 и 400 гг до н.э. Получив достаточно дрожжей, археологи приготовили пиво крепостью 6%, а также 14-градусный мед, притом в процессе привлекались профессиональные пивовары.

Ученых поразило то, что колониям дрожжей удавалось выживать тысячи лет. Полученное “пиво фараонов” оказалось не только пригодным к употреблению, но и приятным на вкус, позволяя узнать о предпочтениях древних египтян, а также филистимлян.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:05


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