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Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала про ужасы зоопарка

Звездная телеведущая Ксения Бородина рассказала об ужасах зоопарка. Своими впечатлениями знаменитость поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте.
Ксения Бородина рассказала про ужасы зоопарка

Ксения Бородина опубликовала фотографию с младшей дочерью, сделанную во время похода зоопарк. В сопровождении к публикации теледива рассказала об ужасах, с которыми столкнулась во время отдыха. По словам Бородиной, возможно, они выбрали для посещения зоопарка не тот день. Первым ужасом оказалась парковка, через которую невозможно пройти. Вторым ужасом звезда назвала жару, во время которой животные обычно спят, а третьим - запах в вольере у слона. Впрочем, Ксения Бородина призналась, что детям поход понравился, а взрослые сбежали в ресторан, где поблизости находятся козлики и кролики. Звезда призналась, что давно планировала посетить зоопарк в Вене или в Праге, однако пока для таких путешествий ей не удается найти время.

Многочисленные подписчики поспешили поделиться своими впечатлениями. По мнению пользователей, действительно хорошие зоопарки находятся, помимо Праги, во Франкфурте и в Италии рядом с городом Бергамо.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 16:41


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