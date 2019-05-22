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Политика

Озвучена дата внеочередных выборов в Верховную Раду Украины

Озвучена официальная дата проведения на Украине выборов в Верховную Раду. Соответствующую информацию предоставили в администрации президента страны.
Озвучена дата внеочередных выборов в Верховную Раду Украины

Дату парламентских выборов озвучил замглавы новоизбранного президента Украины, отметив, что событие запланировано на 21 июля. При этом голосование будет проводиться согласно избирательной системе, которая действует в стране на данный момент, никаких изменений в процесс вноситься не будет.

Распоряжение о роспуске Верховной Рады Владимир Зеленский озвучил еще в ходе своей инаугурации, после вступления в должность он подписал соответствующий указ. Как передает “Слово и Дело”, собственное решение президент объяснил тем фактом, что уровень доверия граждан к действующему парламенту составляет всего 4%, что является крайне низким показателем.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 16:39


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