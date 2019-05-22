Zotye T600 с заводским ГБО выходит на российский авторынок
Собранные в Белоруссии и укомплектованные штатным ГБО кроссоверы Zotye T600 появились в продаже на российском рынке. Сертифицированное оборудование дает возможность избежать дополнительных процедур согласования в ГАИ.
Китайские кроссоверы Zotye представлены на российском авторынке с 2016 года и за это время успели себя хорошо зарекомендовать.
Белорусский завод «Юнисон» осуществляет сборку автомобилей Zotye T600 с уже установленным заводским ГБО. Возможность комплектации дополнительным оборудованием в условиях конвейера обусловлена полной совместимостью с системой непосредственного впрыскивания топлива.
Производители кроссоверов утверждают, что при переходе с бензина на газ мощность силового агрегата не пострадает и будет соответствовать изначальной.
Укомплектованное 1,5-литровым турбированным двигателем 150 л.с. авто на бензине расходует немногим больше 9 литров топлива на 100 км «городского режима». Чтобы мотивировать автолюбителей к использованию газобалонного оборудования, изготовители сертифицировали его. А указанный в техническом паспорте транспортного средства дополнительный вид топлива поможет избежать необходимости посещения ГАИ.