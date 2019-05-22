В Сети обнародованы три новых трейлера пятого сезона сериала “Черное зеркало”
На просторах Сети оказались обнародованы три новых трейлера к пятому сезону сериала “Черное зеркало”. Соответствующие материалы в открытом доступе предоставили представители студии Netflix.
Предполагается, что первый эпизод нового сезона сериала “Черное зеркало” увидит мир уже 5 июня. Три трейлера коротко описывают события всех серий проекта, также имеется один общий, передает портал iReactor. “Пилотный” эпизод пятого сезона получил название Smithereens и расскажет зрителям о таксисте, чью роль на себя взял актер Эндрю Скотт. В какой-то момент он осознает неправильность мироустройства, что приводит к печальным последствиям.
Вторая серия называется Striking Vipers, ключевым персонажем окажется герой актера Энтони Маки. Третий эпизод Rachel, Jack and Ashley, Too будет содержать черный юмор и покажет поклонникам сериала Майли Сайрус с робо-куклой.