EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Кино

В Сети обнародованы три новых трейлера пятого сезона сериала “Черное зеркало”

На просторах Сети оказались обнародованы три новых трейлера к пятому сезону сериала “Черное зеркало”. Соответствующие материалы в открытом доступе предоставили представители студии Netflix.
В Сети обнародованы три новых трейлера пятого сезона сериала “Черное зеркало”

Предполагается, что первый эпизод нового сезона сериала “Черное зеркало” увидит мир уже 5 июня. Три трейлера коротко описывают события всех серий проекта, также имеется один общий, передает портал iReactor. “Пилотный” эпизод пятого сезона получил название Smithereens и расскажет зрителям о таксисте, чью роль на себя взял актер Эндрю Скотт. В какой-то момент он осознает неправильность мироустройства, что приводит к печальным последствиям.



Вторая серия называется Striking Vipers, ключевым персонажем окажется герой актера Энтони Маки. Третий эпизод Rachel, Jack and Ashley, Too будет содержать черный юмор и покажет поклонникам сериала Майли Сайрус с робо-куклой.

Читайте также: “Выжившая стая”: Софи Тернер показала закадровое фото со съемок финала “Игры престолов”

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:16


Читайте также
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с "Игрой престолов"
Исполнившая роль Сансы Старк Софи Тернер пообещала “много
Ученый-историк спрогнозировал финал "Игры Престолов"
Звезда сериала “Пес” Никита Панфилов не хочет посещать Крым
На съемках “Гардемарины-4” Михаилу Боярскому потребовался
Фанаты “Игры престолов” требуют переснять финальный сезон
Исполнитель роли Вариса в “Игре престолов” Конлет Хилл
Монника Беллучи затмила всех моделей на фестивале в Каннах
Эмилия Кларк объяснила поведение Дейенерис Таргариен в
Сыгравший Фредди Меркьюри актер Рами Малек развозил пиццу и
Звезда фильма "Любовь и голуби" Александр Михайлов в
В новом фильме Данилы Козловского снимутся Оксана Акиньшина
Добавление комментария
Последние новости
22.05, 17:33 Ларс фон Триер заявил Ксении Собчак о готовности
22.05, 17:25 Известный таролог рассказала о судьбе сына Меган Маркл и
22.05, 17:16 В Сети обнародованы три новых трейлера пятого сезона
22.05, 17:08 Лера Кудрявцева продолжает скрывать лицо девятимесячной
22.05, 17:05 В Израиле ученые сварили “пиво фараонов” на дрожжах из
22.05, 16:57 Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую
22.05, 16:47 Ольга Бузова скрывает проблемы с кожей под «тоннами»
22.05, 16:41 Ксения Бородина рассказала про ужасы зоопарка
22.05, 16:39 Озвучена дата внеочередных выборов в Верховную Раду
22.05, 16:39 Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив раскритиковала
22.05, 16:30 Анастасия Волочкова попала в ВИП-клуб после публикации
22.05, 16:23 Карди Би вынуждена отменить выступления из-за осложнений
22.05, 16:19 “Втянули в какие-то игры”: Алсу впервые
22.05, 16:15 Павел Прилучный и Агата Муцениеце по-разному видят
22.05, 16:08 Владимир Соловьев жестко пояснил Трюхану, что ждет ВСУ
22.05, 16:07 В Сети спорят, на кого похожа дочь Максима Галкина и
22.05, 16:05 В Минздраве назвали способы предотвращения меланомы
22.05, 15:56 Ирина Дубцова и Николай Басков записали необычное видео
22.05, 15:54 Полина Гагарина стала официальным амбассадором
22.05, 15:53 В Департаменте образования Москвы расскажут о проекте