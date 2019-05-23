Российские учёные прогнозируют наступление на Земле нового ледникового периода
Научные сотрудники УрФУ (Уральский федеральный университет) прогнозируют наступление на Земле очередного ледникового периода. Он придёт на смену фиксируемому в данное время потеплению, в связи с чем происходит таяние ледников и повышение притока пресной воды в Мировой океан.
Российские учёные создали математическую модель изменения климатических условий на планете, которая показала, вслед за локальным повышением температуры на Земле может резко наступить ледниковый период. Сейчас климатологами фиксируется ежегодное повышение температуры воздуха и изменение климата в сторону потепления в холодное время года, вследствие чего в атмосфере происходит увеличение скопления парниковых газов. Из-за происходящих процессов в Мировом океане нарушается циркуляция, так как пресные воды, которые образуются в результате таяния ледников имеют плотность меньше, чем солёные океанские. Таким образом, поверхностные тёплые потоки от экватора к полюсу ослабевают, а остановка Гольфстрима чревата сменой климата в сторону похолодания для регионов Северной Америки и Европы. Далее холодный воздух распространится на остальную часть планеты и наступит ледниковый период.
В ходе исследования российские учёные анализировали изменения палеоклимата за прошедшие 10 млн лет и средней температуры вод Мирового океана, учитывая объёмы на планете углекислого газа и массу льдов. Они отмечают, последние эпохи отличаются резкими перепадами климата, что связано с человеческой деятельностью и природными процессами. В данный момент они не могут точно предсказать, когда именно наступит глобальное похолодание, но при этом отмечают, что его ускоряет увеличение выброса в атмосферу углекислого газа и если его не уменьшить, то человечеству грозит климатическая катастрофа в недалёком будущем.