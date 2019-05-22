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Шоу-бизнес

Известный таролог рассказала о судьбе сына Меган Маркл и принца Гарри

Известный таролог и ясновидящая Саона по просьбе журналистов издания Телепрограмма рассказала о судьбе сына Меган Маркл и принца Гарри Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора. По словам ведуньи, королевский ребенок будет заметно отличаться от большинства своих родственников.
Известный таролог рассказала о судьбе сына Меган Маркл и принца Гарри

Как показал расклад карт таро, ребенка Меган Маркл и принца Гарри ожидает звездная, но не простая судьба. Он получит прекрасное воспитание и такое же образование. Характер он унаследует от своего отца, а потенциал - от матери. Королевский наследник будет отличаться острым умом, ответственностью и логическим мышлением. В детстве Арчи Харрисону Маунтбеттену-Виндзору будет не хватать общения со своими не такими знаменитыми сверстниками, этот недостаток он с лихвой восполнит в юности. Политика не будет интересовать наследника, он вряд ли займется построением политической карьеры, но опробует на себе немало творческих профессий. Среди остальных королевских детей Арчи займет достойное место и станет большим любимчиком.
Известный таролог рассказала о судьбе сына Меган Маркл и принца Гарри

В плане личной жизни ребенка герцогов Сассекских ожидает не одна женитьба. По судьбе у него может быть трое наследников и все от разных браков. На протяжении всей жизни взрослого сына Меган Маркл будут окружать прекрасные дамы. В детские годы больше внимания наследнику будет уделять отец, нежели мать. При этом Арчи будет послушным ребенком. Также Саона увидела, что первенец будет не единственным в семье, позже герцогиня родит второго наследника.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 17:25


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