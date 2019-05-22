Лера Кудрявцева продолжает скрывать лицо девятимесячной дочери Марии
Отечественная телеведущая Лера Кудрявцева продолжает скрывать лицо своей девятимесячной дочери Марии. Совместный с девочкой кадр звезда опубликовала на странице в сети Instagram.
Недавно Лера Кудрявцева в компании своего возлюбленного Игоря Макарова и их девятимесячной дочери отправилась во Флориду, в США. Накануне семья вместе отдохнула на яхте, а соответствующие снимки телеведущая опубликовала в соцсети. При этом лицо юной Марии знаменитость спрятала за стикерами, а саму публикацию решила оставить без подписи.
Мамой Лера Кудрявцева стала еще в августе прошлого года, но с тех пор продолжает скрывать лицо наследницы от широких масс, в том числе от своих поклонников. Несмотря на то, что разглядеть внешность девочки фолловеры не смогли, они все равно нашли снимки очень милыми и семейными, желая теледиве и ее родным хорошего отдыха.