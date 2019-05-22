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Шоу-бизнес

“Ты уже бабка”: Вера Брежнева ответила на критику о возрасте в соцсетях

Известная певица Вера Брежнева ответила на критику относительно возраста, прозвучавшую в ее адрес в соцсетях. Перепалка с одним из подписчиков возникла под постом артистки в Instagram.
“Ты уже бабка”: Вера Брежнева ответила на критику о возрасте в соцсетях

В своем профиле Вера Брежнева опубликовала фото в компании Инги Меладзе, подписав кадр словами “тетя и племянница”. В частности, экс-участница “ВИА Гры” похвалила дочь Валерия Меладзе за то, что она имеет свой собственный бренд эксклюзивных украшений, ориентирующийся преимущественно на выпуск чокеров. Также артистка поинтересовалась, как у ее подписчиков обстоят дела с родственниками.

Один из фолловеров решил высказаться о возрасте Брежневой, заявив, что она уже “бабка” и годы берут свое, поэтому ему звезду жалко. Автор публикации не оставила реплику без внимания и заявила, что испытывает к комментатору ответную жалость, а самого хейтера назвала “дедкой”. Пользователи Сети реакцию певицы оценили, призвав кумира не обращать внимания на хейтеров.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 21:00


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