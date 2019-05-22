“Ты уже бабка”: Вера Брежнева ответила на критику о возрасте в соцсетях
Известная певица Вера Брежнева ответила на критику относительно возраста, прозвучавшую в ее адрес в соцсетях. Перепалка с одним из подписчиков возникла под постом артистки в Instagram.
В своем профиле Вера Брежнева опубликовала фото в компании Инги Меладзе, подписав кадр словами “тетя и племянница”. В частности, экс-участница “ВИА Гры” похвалила дочь Валерия Меладзе за то, что она имеет свой собственный бренд эксклюзивных украшений, ориентирующийся преимущественно на выпуск чокеров. Также артистка поинтересовалась, как у ее подписчиков обстоят дела с родственниками.
Один из фолловеров решил высказаться о возрасте Брежневой, заявив, что она уже “бабка” и годы берут свое, поэтому ему звезду жалко. Автор публикации не оставила реплику без внимания и заявила, что испытывает к комментатору ответную жалость, а самого хейтера назвала “дедкой”. Пользователи Сети реакцию певицы оценили, призвав кумира не обращать внимания на хейтеров.