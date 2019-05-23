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Здоровье

Елена Малышева разрушила популярный миф о красном вине

Известная телеведущая и популяризатор здорового образа жизни решила найти истину в вопросе пользы употребления красного вина. Елена Малышева опубликовала в своем Instagram статью с исследованиями британских ученых о вреде алкоголя для человеческого организма.
Елена Малышева разрушила популярный миф о красном вине

Ведущая программы «Здоровье» Елена Малышева подняла вопрос «Полезен ли для здоровья бокал вина?». Для того, чтобы утверждения были подкреплены фактами, автор поста привела в Stories исследования ученых из Кембриджа.

В научной статье были описаны нормы употребления алкогольных напитков. В качестве безопасного количества было озвучено около 100г чистого алкоголя или 5 бокалов красного вина в неделю.

Но, по словам доктора, эти данные ничего не говорят о пользе алкогольных напитков. Относительная безопасность при установленной норме не является поводом для употребления продукта, а также не делает его полезным.

Об этом британские ученые пишут в продолжении статьи, приводя аргументы в пользу полного отказа от алкоголя. По результатам их исследований, употребление алкоголя четыре раза в неделю по 1-2 порции повышает риск преждевременной смерти на 20% и может способствовать развитию раковых заболеваний.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 01:00


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