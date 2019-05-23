Елена Малышева разрушила популярный миф о красном вине
Известная телеведущая и популяризатор здорового образа жизни решила найти истину в вопросе пользы употребления красного вина. Елена Малышева опубликовала в своем Instagram статью с исследованиями британских ученых о вреде алкоголя для человеческого организма.
Ведущая программы «Здоровье» Елена Малышева подняла вопрос «Полезен ли для здоровья бокал вина?». Для того, чтобы утверждения были подкреплены фактами, автор поста привела в Stories исследования ученых из Кембриджа.
В научной статье были описаны нормы употребления алкогольных напитков. В качестве безопасного количества было озвучено около 100г чистого алкоголя или 5 бокалов красного вина в неделю.
Но, по словам доктора, эти данные ничего не говорят о пользе алкогольных напитков. Относительная безопасность при установленной норме не является поводом для употребления продукта, а также не делает его полезным.
Об этом британские ученые пишут в продолжении статьи, приводя аргументы в пользу полного отказа от алкоголя. По результатам их исследований, употребление алкоголя четыре раза в неделю по 1-2 порции повышает риск преждевременной смерти на 20% и может способствовать развитию раковых заболеваний.