Дебютировал первый напечатанный на 3D-принтере гиперкар Blade
Первый напечатанный частично на 3D-принтере гиперкар представили разработчики стартап-проекта Divergent Microfactories. Автомобиль получил название Blade, благодаря использованию инновационной технологии, вес корпуса транспортного средства удалось уменьшить на 90%.
Новый автомобиль весит всего 635 килограмм, рама выполнена из алюминиевых комплектующих, соединенных с печатными трубками, в основе которых лежит углеродное волокно. Blade работает как на бензине, так и на сжиженном природном газе. До первой сотни автомобиль разгоняется всего за 2,2 секунды. При этом максимальная мощность двигателя составляет 700 лошадиных сил. Как пояснил генеральный директор Divergent Microfactories Кевин Чингер, применение технологии 3D-печати объясняется желанием сохранить окружающую среду. Согласно последним прогнозам специалистов, в мире в ближайшие десятилетия утроится количество автомобилей на планете, поэтому подход к автомобилестроительству должен быть пересмотрен.
Стартап выпустил пока лишь несколько автомобилей Blade. При этом разработчики настроены на расширение производства.