EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Авто

Дебютировал первый напечатанный на 3D-принтере гиперкар Blade

Первый напечатанный частично на 3D-принтере гиперкар представили разработчики стартап-проекта Divergent Microfactories. Автомобиль получил название Blade, благодаря использованию инновационной технологии, вес корпуса транспортного средства удалось уменьшить на 90%.
Дебютировал первый напечатанный на 3D-принтере гиперкар Blade

Новый автомобиль весит всего 635 килограмм, рама выполнена из алюминиевых комплектующих, соединенных с печатными трубками, в основе которых лежит углеродное волокно. Blade работает как на бензине, так и на сжиженном природном газе. До первой сотни автомобиль разгоняется всего за 2,2 секунды. При этом максимальная мощность двигателя составляет 700 лошадиных сил. Как пояснил генеральный директор Divergent Microfactories Кевин Чингер, применение технологии 3D-печати объясняется желанием сохранить окружающую среду. Согласно последним прогнозам специалистов, в мире в ближайшие десятилетия утроится количество автомобилей на планете, поэтому подход к автомобилестроительству должен быть пересмотрен.

Стартап выпустил пока лишь несколько автомобилей Blade. При этом разработчики настроены на расширение производства.

Читайте также: Эксперты назвали лучшие авто с высоким дорожным просветом

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 18:20


Читайте также
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
У китайских дилеров появился кроссовер Hongqi HS7 на базе
Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной
Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
Названы три самые надежные иномарки с пробегом из Европы
Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире
Российские умельцы показали, как отремонтировать бампер
Армия США признала непригодными новейшие броневики Oshkosh
УАЗ показал эволюцию интерьера внедорожника “Патриот”
В декабре в России стартует серийный выпуск электрокаров
Эксперты назвали последствия регулярного перескакивания
Добавление комментария
Последние новости
22.05, 22:00 Учёные выяснили, как в процессе эволюции плавники
22.05, 21:00 “Ты уже бабка”: Вера Брежнева ответила на критику о
22.05, 20:14 Ольга Орлова перечислила достоинства женщин старше 40 лет
22.05, 20:05 Откровенные фотографии Ольги Серябкиной жестко
22.05, 20:00 Настя Задорожная опубликовала фото с обнимающим её
22.05, 19:56 NASA предлагает всем желающим отправить своё имя на Марс
22.05, 19:49 В ДНР причастного к убийству “Гиви” местного жителя
22.05, 19:47 УАЗ «Хантер» стал полноценным грузовиком
22.05, 19:30 Австралийские ученые вплотную подошли к созданию
22.05, 19:28 “Будет тихой и без прессы”: Андрей Чадов ответил на
22.05, 19:22 Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили на прогулке после
22.05, 19:16 Моника Беллуччи перевоплотилась в блондинку ради новой
22.05, 19:08 Тина Канделаки высказалась о болезни “не алкоголика”
22.05, 19:01 “За казино и проституцию”: В Верховную Раду готова
22.05, 19:00 Эвелина Блёданс организовала пикник в "Царицыно" в
22.05, 18:51 Сергей Сафронов долго скрывал роман с ассистенткой,
22.05, 18:45 Ученые: Сокращение выбросов снизило число астматиков в
22.05, 18:37 Сын Вилли Токарева отказался говорить о госпитализации
22.05, 18:29 Медики заявили о негативном влиянии хлеба на зрение
22.05, 18:20 Дебютировал первый напечатанный на 3D-принтере гиперкар