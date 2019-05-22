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Культура

Ларс фон Триер заявил Ксении Собчак о готовности удивлять россиян ремейками фильмов Тарковского

Ларс фон Триер рассказал Ксении Собчак о том, чем он готов удивлять и провоцировать россиян. Датский режиссер стал участником нового выпуска выпускаемого на YouTube шоу “Осторожно, Собчак!”.
Ларс фон Триер заявил Ксении Собчак о готовности удивлять россиян ремейками фильмов Тарковского

Ксения Собчак и ее неожиданный для зрителей гость успели затронуть множество тем. В частности, с Ларсом фон Триером телеведущая поговорила о феминизме, кинофестивале в Каннах, а также контроле Всемирной паутины. Один из вопросов журналистки касался того, чем режиссер, известный своими провокационными проектами, мог бы удивить жителей России, которые ежедневно сталкиваются с таким, что их становится трудно поразить.

Ларс фон Триер признался, что не уверен в своей способности удивить россиян, однако он мог бы сделать некоторые попытки. В частности, режиссер предположил выпуск нескольких ремейков на фильмы советского режиссера Андрея Тарковского, притом речь идет о плохих ремейках.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:33


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