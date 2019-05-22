Антона Гусева обвинили в непризнании внебрачного ребёнка

Дарья Хладкова в студии рассказала, что у них с Антоном Гусевым был роман, в результате родился ребёнок, которого сейчас бизнесмен называет своим крестником. По словам девушки Гусев помогает им материально, часто приезжает, видится с мальчиком, привозит ему вещи и игрушки, однако не спешит признать отцовство. Сам бизнесмен не отрицает ни помощи, ни связи с Хладковой в прошлом, при этом говорит, доброту по отношению к ней и сыну проявляет из сочувствия и памяти о прошлых отношениях, но сейчас между ними ничего нет.Супруга Гусева Виктория Романец помогла разобраться в запутанной ситуации, достав необходимый для ДНК-теста биоматериал мальчика и предполагаемого отца. В студии огласили результаты, не подтвердившие слова Хладковой. Также было доказано, что женщина не одинока, она давно замужем, её супруг работает бариста.

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Автор: Шевцова Наталья

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