Антона Гусева обвинили в непризнании внебрачного ребёнка
В недавнем эфире программы «На самом деле» некая Дарья Хладкова обвинила экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Антона Гусева в том, что он не хочет признавать внебрачного сына. Бизнесмен не отрицал интимной связи с девушкой в прошлом, при этом не уверен, что ребёнок его, что в итоге и подтвердил ДНК-тест, показавший отрицательный результат.
Дарья Хладкова в студии рассказала, что у них с Антоном Гусевым был роман, в результате родился ребёнок, которого сейчас бизнесмен называет своим крестником. По словам девушки Гусев помогает им материально, часто приезжает, видится с мальчиком, привозит ему вещи и игрушки, однако не спешит признать отцовство. Сам бизнесмен не отрицает ни помощи, ни связи с Хладковой в прошлом, при этом говорит, доброту по отношению к ней и сыну проявляет из сочувствия и памяти о прошлых отношениях, но сейчас между ними ничего нет.
Супруга Гусева Виктория Романец помогла разобраться в запутанной ситуации, достав необходимый для ДНК-теста биоматериал мальчика и предполагаемого отца. В студии огласили результаты, не подтвердившие слова Хладковой. Также было доказано, что женщина не одинока, она давно замужем, её супруг работает бариста.