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Здоровье

“Женская виагра”: Российские ученые создали спрей для носа с возбуждающим эффектом

Российские ученые создали спрей для носа, который обладает возбуждающим эффектом. Предполагается, что такое средство сможет лечить сексуальную дисфункцию у женщин.
“Женская виагра”: Российские ученые создали спрей для носа с возбуждающим эффектом

Работой над спреем занимались сотрудники компании-резидента центра “Сколково”. Ученые из России стали первыми, кто предположил средство для решения проблем сексуальной дисфункции у женщин в формате назального спрея. По итогам испытания оказалось, что положительный эффект от такой “виагры” наблюдается в 70% случаев. Имеющиеся в составе спрея вещества могут регулировать определенные центры в мозге женщин, ответственные за сексуальное поведение. Созданный препарат в состоянии менять восприятие конкретных рецепторов, помогая им перевести работу в нормальный режим.

При этом отмечается, что препарат ориентирован именно на лечение, а не на увеличение сексуального желания у здоровых пациентов. Средство готовятся зарегистрировать в Минздраве, а его продажи могут начаться уже в 2020 году.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:44


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