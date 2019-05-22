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Шоу-бизнес

Экс-участница “Дома-2” Ольга Жиркова впервые показала своего жениха

Ольга Жиркова, получившая известность благодаря участию в шоу “Дом-2”, впервые показала общественности своего жениха. Также теледива продемонстрировала, как жених делает ей предложение.
Экс-участница “Дома-2” Ольга Жиркова впервые показала своего жениха

Ольга Жиркова покинула “Дом-2” довольно давно, однако у зрителей проекта ее жизнь до сих пор вызывает интерес. Порядка месяца назад бывшая звезда телестройки заявила о том, что вскоре выходит замуж, поскольку встретила достойного мужчину. Спустя время теледива сообщила, что бракосочетания не будет, поскольку связывать жизнь с ревнивцем она не желает. Накануне же на странице в Instagram Жиркова поделилась фото со своим возлюбленным, впервые рассекретив его внешность.

Пара не только снова сошлась, но и обручилась, в своем профиле звезда “Дома-2” показала видео, где ее избранник делает ей предложение с розой в зубах. Мужчина предупреждает, что третьего предложения от него она не дождется, поэтому Ольге Жирковой лучше не снимать помолвочное кольцо.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:11


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