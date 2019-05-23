Ученые: Жизнь на Земле без Луны была бы невозможна
Немецкие ученые утверждают, что жизнь на Земле без Луны невозможна. Как показали результаты проведенного в Вестфальском университете имени Вильгельма исследования, именно благодаря искусственному спутнику на Голубой планете и появилась вода.
Жизнь на Земле невозможна без наличия воды. Если бы не она, то на Голубой планете были бы условия, как в безжизненной пустыне. Результаты исследования представлены на страницах издания Nature Astronomy. По словам авторов проведенной работы, Земля уникальный мир в Солнечной системе и единственная из планет, которая содержит воду и обладает достаточно крупной луной, которая стабилизирует ее вращение. И первое, и второе условие являются необходимостью для жизни. Исследование подтверждает, что спутник был сформирован после столкновения протоземли с космическим телом Тейей, что произошло примерно 4,4 миллиардов лет назад. Изотопный анализ молибдена показал, что данный космический объект сформировался на задворках звездной системы и поставил на Землю гигантские объемы воды.
Как отметил профессор Торстен Кляйме, новые данные позволяют связать появление на планете воды с образованием спутника, без которого существование жизни на Земле было бы невозможным. Голубая планета без столкновения с Тейей так и оставалась бы безжизненной, как и многие другие объекты Вселенной.