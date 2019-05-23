Меган Маркл превзошла Кейт Миддлтон благодаря каллиграфии
Британские таблоиды и подданные короны уже долгое время обсуждают сложившиеся непростые отношения между супругами принцев Гарри и Уильяма. Меган Маркл всегда старается оказаться в центре внимания и пытается превзойти Кейт Миддлтон, что ей всё же удалось благодаря редкой профессии, которой она занималась до замужества.
Меган Маркл в отличие от Кейт Миддлтон обладает идеальным каллиграфическим почерком. Задолго до брака с принцем Гарри она подрабатывала, обучая состоятельных людей навыкам красивого письма. Об этом рассказал директор компании Paper Source Винни Парк, вспомнивший о сотруднице, некогда трудившейся у него на полставки в перерывах между кастингами.
Поклонники Меган Маркл и Кейт Миддлтон сравнили найденные в Сети образцы их почерка. Герцогиня Кембриджская пишет аккуратно и изящно, а буквы супруги принца Гарри каллиграфичны, из-за чего написанное выглядит идеально.