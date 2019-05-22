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Шоу-бизнес

Вдовец Людмилы Гурченко подарил Александру Васильеву уникальное платье актрисы

Отечественный историк моды Александр Васильев получил от вдовца Людмилы Гурченко уникальное платье покойной актрисы. Об этом звезда “Модного приговора” сообщил посредством Instagram.
Вдовец Людмилы Гурченко подарил Александру Васильеву уникальное платье актрисы

Александр Васильев побывал в Музее-квартире Людмилы Гурченко, которым заведует ее муж Сергей Сенин. Там проходили съемки для программы “Живая жизнь”, выпуск которой запланирован на субботу. Помимо материала для передачи, историк моды получил от вдовца скончавшейся в 2011 году 75-летней артистки уникальное платье, его он включит в свою коллекцию.

Как отметил Васильев, особенность данного наряда в том, что его Людмила Гурченко шила самостоятельно. Звезда советского кино украсила платье элементами старинной вышивки. Многие поклонники назвали дар “бесценным”, отметив, что у покойной актрисы всегда был удивительный гардероб.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:59


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